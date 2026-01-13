In einer Loipe im Vogtland: Retter reanimieren Freizeitsportler nach Herz-Kreislauf-Stillstand

Oberes Vogtland
Nach Reanimation eines Sportlers in einer Schönecker Loipe bittet der Chef des Rettungszweckverbandes Ersthelfer, sich in einer App zu registrieren.
Dass ein 60-Jähriger jüngst den in einer Schönecker Loipe erlittenen Herz-Kreislauf-Stillstand überlebt hat, ist ein Wunder. Aber auch Ergebnis einer funktionierenden Rettungskette, sagt Jens Leistner, Geschäftsführer des Rettungszweckverbandes. Angehörige hätten unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet und den Notruf abgesetzt....
