Inka zu Tränen gerührt: Veranstalter im Vogtland will ihr Konzert trotz Tour-Aus durchziehen

Oberes Vogtland
Mit Sonnenbrille im Auto und Tränen in den Augen: Inka Bause offenbart auf Instagram ihre Enttäuschung über die abgesagte Tournee. Doch ein Anruf aus dem Vogtland bringt Hoffnung zurück.
Es sollte eine große Tournee durch den Osten Deutschlands werden - mit toller Technik, tollem Ton, tollem Licht, vielen guten Musikern, einer großen LED-Wand. Anlass ist das 40. Bühnenjubiläum, das Inka Bause in diesem Jahr feiert. In 13 Städten wollte die 56-Jährige auftreten.
