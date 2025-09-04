Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit 40 Jahren steht Inka Bause auf der Bühne - so wie 2019 in Bad Elster. In der DDR war sie ein Teeniestar. Heute arbeitet sie als Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin. Bild: Christian Schubert.
Seit 40 Jahren steht Inka Bause auf der Bühne - so wie 2019 in Bad Elster. In der DDR war sie ein Teeniestar. Heute arbeitet sie als Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin. Bild: Christian Schubert.
Oberes Vogtland
Inka zu Tränen gerührt: Veranstalter im Vogtland will ihr Konzert trotz Tour-Aus durchziehen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Mit Sonnenbrille im Auto und Tränen in den Augen: Inka Bause offenbart auf Instagram ihre Enttäuschung über die abgesagte Tournee. Doch ein Anruf aus dem Vogtland bringt Hoffnung zurück.

Es sollte eine große Tournee durch den Osten Deutschlands werden - mit toller Technik, tollem Ton, tollem Licht, vielen guten Musikern, einer großen LED-Wand. Anlass ist das 40. Bühnenjubiläum, das Inka Bause in diesem Jahr feiert. In 13 Städten wollte die 56-Jährige auftreten.
