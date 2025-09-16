Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Blick in den Eingangsbereich des Oelsnitzer Rathauses.
Blick in den Eingangsbereich des Oelsnitzer Rathauses. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
„Institutionelle Trägheit“: Oelsnitzer Stadtchef weist Kritik als „frech“ zurück
Redakteur
Von Tino Beyer
FOB-Fraktionschef Björn Fläschendräger hatte die aus seiner Sicht schleppende Befassung mit den Problemen der Oelsnitzer Stadtfinanzen kritisiert. OB Mario Horn sieht das nicht. Auch die AfD-Fraktion nimmt die Verwaltung in Schutz.

Nachdem FOB-Fraktionschef Björn Fläschendräger Verantwortliche der Stadtverwaltung kritisiert hatte, sich bei der Bearbeitung der Haushaltskrise „in einen Zustand institutioneller Trägheit“ eingerichtet zu haben, meldet sich OB Mario Horn (CDU) zu Wort. „Der Verwaltung Untätigkeit vorzuwerfen, ist frech. Ich stelle mich ausdrücklich...
Mehr Artikel