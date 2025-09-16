„Institutionelle Trägheit“: Oelsnitzer Stadtchef weist Kritik als „frech“ zurück

Oberes Vogtland
FOB-Fraktionschef Björn Fläschendräger hatte die aus seiner Sicht schleppende Befassung mit den Problemen der Oelsnitzer Stadtfinanzen kritisiert. OB Mario Horn sieht das nicht. Auch die AfD-Fraktion nimmt die Verwaltung in Schutz.
Nachdem FOB-Fraktionschef Björn Fläschendräger Verantwortliche der Stadtverwaltung kritisiert hatte, sich bei der Bearbeitung der Haushaltskrise „in einen Zustand institutioneller Trägheit“ eingerichtet zu haben, meldet sich OB Mario Horn (CDU) zu Wort. „Der Verwaltung Untätigkeit vorzuwerfen, ist frech. Ich stelle mich ausdrücklich...
