Internationale Gitarrenschau kommt wieder nach Klingenthal

Die Vogtlandstadt ist neben Nürnberg in Deutschland die einzige Ausstellungsstation. Ansonsten stehen Mailand, Paris und Stockholm im Tourplan.

Für nur einen einzigen Tag macht die internationale Gitarrenausstellung „Boutique Guitar Showcase“ am Dienstag wieder Station in Klingenthal, im ehrwürdigen Gliersaal der Berufs- und Berufsfachschule am Amtsberg. Bereits im November 2022 war die Ausstellung für einen Tag in Klingenthal. Gezeigt werden diesmal rund 25 Gitarrenmodelle...