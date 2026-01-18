MENÜ
Elektronische Sirenen sehen etwas anders aus als die herkömmlichen.
Elektronische Sirenen sehen etwas anders aus als die herkömmlichen.
Oberes Vogtland
Investition in Sicherheit: Gottesberg und 18 weitere Orte im Vogtland erhalten Sirenenanlagen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Der Vogtlandkreis errichtet bis zum Sommer 19 neue Sirenenanlagen - eine davon in Gottesberg. Die neuen Sirenen verfügen über Akkupufferung, kommen also vorübergehend auch ohne Strom aus.

Der Vogtlandkreis lässt 19 neue Sirenenanlagen errichten - eine davon in Gottesberg. Nach Angaben des Landratsamtes belaufen sich die Kosten für die neue Gottesberger Sirene auf 24.711 Euro und werden vom Vogtlandkreis getragen. „Die Gemeinden beteiligen sich mit etwa 4000 Euro“, teilt Amtssprecherin Vreni Schnabel mit. Die Gemeinde...
