Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft)
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Investition ins Schulgebäude Bad Elster: Es wird konkret
Redakteur
Von Tino Beyer
Die Kurstadt plant eine Modernisierung des Gebäudes an der Hagerstraße.

Für die im vergangenen Jahr angekündigte Modernisierung des Schulgebäudes in Bad Elster wird es konkret. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzungen zwei Planungsaufträge für die Investition vergeben, die im nächsten Jahr realisiert werden soll. Die Objektplanung übernimmt das Büro S2 aus Plauen im Wertumfang von 30.000 Euro. Die...
