Ist die neue Oelsnitzer Kehrmaschine eine Fehlinvestition?

Oberes Vogtland
Zu wenig im Einsatz und fürs Herbstlaubkehren ungeeignet: So wurde über das neue Reinigungsgerät im Stadtrat diskutiert.
Ist neue Minikehrmaschine des Oelsnitzer Bauhofs eine Fehlinvestition? Diese Frage schwang bei einer Kehrdebatte am Mittwoch im Stadtrat mit. Grund: Die kleine Maschine soll zur Herbstkehrung eingesetzt werden. Stadträte halten das für keine gute Idee. „Die kleine Kehrmaschine reicht nicht aus, die ist nach 150 Metern voll“, sagte Peter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.