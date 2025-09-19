Ist die neue Oelsnitzer Kehrmaschine eine Fehlinvestition?

Zu wenig im Einsatz und fürs Herbstlaubkehren ungeeignet: So wurde über das neue Reinigungsgerät im Stadtrat diskutiert.

Ist neue Minikehrmaschine des Oelsnitzer Bauhofs eine Fehlinvestition? Diese Frage schwang bei einer Kehrdebatte am Mittwoch im Stadtrat mit. Grund: Die kleine Maschine soll zur Herbstkehrung eingesetzt werden. Stadträte halten das für keine gute Idee. „Die kleine Kehrmaschine reicht nicht aus, die ist nach 150 Metern voll“, sagte Peter...