Oberes Vogtland
Malena Grandoni und ihr Ensemble geben am Dienstag ein Konzert.
Malena Grandoni und ihr Ensemble präsentieren am Dienstag um 19.30 Uhr eine italienische Nacht in der Kunstwandelhalle Bad Elster. Diese musikalische Reise für Ohren und Seele bietet ein großes Repertoire: Egal ob Liebhaber italienischer Opernarien oder neapolitanischer Canzone, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Publikum geht mit...
