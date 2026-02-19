MENÜ
Comedian Rüdiger Hoffmann tritt am Sonntag, 18 Uhr mit „Andererseits ...“ in der Musikhalle Markneukirchen auf.
Comedian Rüdiger Hoffmann tritt am Sonntag, 18 Uhr mit „Andererseits ...“ in der Musikhalle Markneukirchen auf. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Mitglieder der Familie Doorlay besuchten 2004 das Rieseninstrument, mit dem ihre Familie einst auf Weltrevue ging. Am Sonntag, 15 Uhr wird in Markneukirchen über das Instrument berichtet.
Mitglieder der Familie Doorlay besuchten 2004 das Rieseninstrument, mit dem ihre Familie einst auf Weltrevue ging. Am Sonntag, 15 Uhr wird in Markneukirchen über das Instrument berichtet. Bild: Helmut Schneider/Archiv
Die Sonderschau über das Durchschleusungslager Schloss Voigtsberg ist am Sonntag letztmals in der Oelsnitzer Burganlage zu sehen.
Die Sonderschau über das Durchschleusungslager Schloss Voigtsberg ist am Sonntag letztmals in der Oelsnitzer Burganlage zu sehen. Bild: Museen Schloss Voigtsberg
Oberes Vogtland
„Ja Hallo erstmal“, Ost-Balladen und Bergrausch: Vogtland-Tipps zum Wochenende
Von Ronny Hager
In Schöneck gibt es einen Familientag im Schnee, in Markneukirchen gastiert Comedian Rüdiger Hoffmann, in Bad Elster sind es die Band-Frontmänner Dirk Zöllner und Manuel Schmid mit Klang-Erinnerungen.

Kurzurlaub für Gestresste: Mit „Andererseits“ bringt Comedian Rüdiger Hoffmann am Sonntag, 18 Uhr die kleinen und großen Katastrophen des Alltags auf die Bühne der Musikhalle Markneukirchen. „Ja Hallo erstmal“ erscheint im Zirkus zwischen schamanischer Paartherapie, Influencer-Schwiegertochter und Heimwerker-Apokalypse. Karten in allen...
29.01.2026
Schottisch, kubanisch, heimatlich: Das bietet das Wochenende im Oberen Vogtland
Eine schottisch-irische Musik- und Tanzshow bietet die Gruppe Cornamusa am Sonntag, 19 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen.
In Markneukirchen gibt es eine Tanzshow, in Tannenbergsthal handgemachte Musik – und in Bad Elster wird einer der deutschlandweit bedeutendsten Künstler aus der Region gewürdigt.
19.02.2026
Voigts Vorwürfe an die TU-Chemnitz – was die Uni dazu sagt
Die TU Chemnitz hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) den Doktortitel aberkannt. (Archivbild)
Wegen des Entzugs seines Doktortitels steht Ministerpräsident Mario Voigt unter Druck. Er wirft der TU Chemnitz vor, die Spielregeln im Plagiatsverfahren geändert zu haben. Was hat es damit auf sich?
19.02.2026
Freundin am Großglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Die Frau erfror knapp unterhalb des Gipfels. (Archivbild)
Ein Paar steigt auf den höchsten Gipfels Österreich. Die Frau stirbt allein in der Dunkelheit. Ihr Freund überlebt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Fehler vor.
17.02.2026
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
12.02.2026
Fasching vielerorts, Legenden in Bad Elster und Markneukirchen: Die Tipps zum Wochenende
Keramik und Grafik als „Balanceakt“ zeigt die Thüringer Künstlerin Marion Walther ab Freitag in einer Ausstellung im Königlichen Kurhaus Bad Elster.
Der große Faschingsumzug am Sonntag in Plauen, ein kleiner am Samstag in Adorf, dazu Närrisches unter anderem in Triebel und Oelsnitz: Im Vogtland sind Mitte Februar viele Veranstaltungen im Angebot.
17.02.2026
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
