„Ja Hallo erstmal“, Ost-Balladen und Bergrausch: Vogtland-Tipps zum Wochenende

Oberes Vogtland
In Schöneck gibt es einen Familientag im Schnee, in Markneukirchen gastiert Comedian Rüdiger Hoffmann, in Bad Elster sind es die Band-Frontmänner Dirk Zöllner und Manuel Schmid mit Klang-Erinnerungen.
Kurzurlaub für Gestresste: Mit „Andererseits“ bringt Comedian Rüdiger Hoffmann am Sonntag, 18 Uhr die kleinen und großen Katastrophen des Alltags auf die Bühne der Musikhalle Markneukirchen. „Ja Hallo erstmal“ erscheint im Zirkus zwischen schamanischer Paartherapie, Influencer-Schwiegertochter und Heimwerker-Apokalypse. Karten in allen...
