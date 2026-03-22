Jetzt im Vogtland: Ostereier aus aller Welt und „Die Häschenschule“ als begehbares Bilderbuch

Die eine Ausstellung zeigt hunderte verzierte Eier aus einer vogtländischen Sammlung, die andere wartet mit dem berühmten Kinderbuch auf. Warum jetzt ein Besuch sowohl in Landwüst als auch Eubabrunn lohnt.

Schon seit jeher ist eine Frage nicht geklärt, auf die der Dichter Eduard Mörike zumindest auf seine Weise eine Antwort zu geben versucht: „Die Gelehrten und die Pfaffen streiten sich mit viel Geschrei, was hat Gott zuerst erschaffen – wohl die Henne, wohl das Ei. Wäre das so schwer zu lösen – erstlich ward´ ein Ei erdacht, doch weil...