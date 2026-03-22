Jetzt im Vogtland: Ostereier aus aller Welt und „Die Häschenschule“ als begehbares Bilderbuch

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Begeistert von der Ausstellung in Landwüst waren Steffi und Henry Nitzschke aus Delitzsch.
Begeistert von der Ausstellung in Landwüst waren Steffi und Henry Nitzschke aus Delitzsch. Foto: Eckhard Sommer
Porzellaneier aus den Niederlanden.
Porzellaneier aus den Niederlanden. Foto: Eckhard Sommer
Rubinglaseier aus Tschechien, handbemalt mit plastischen Blüten.
Rubinglaseier aus Tschechien, handbemalt mit plastischen Blüten. Foto: Eckhard Sommer
Ein graviertes Straußenei als Lampe aus Deutschland.
Ein graviertes Straußenei als Lampe aus Deutschland. Foto: Eckhard Sommer
Handbemalte Eier aus Deutschland.
Handbemalte Eier aus Deutschland. Foto: Eckhard Sommer
Bei der Osterausstellung in Eubabrunn wird in einer begehbaren Faksimileversion das Bilderbuch "Die Häschenschule" von Albert Sixtus gezeigt.
Bei der Osterausstellung in Eubabrunn wird in einer begehbaren Faksimileversion das Bilderbuch "Die Häschenschule" von Albert Sixtus gezeigt. Foto: Eckhard Sommer
Die Zeichnungen des Bilderbuches aus dem Jahr 1924 stammen von Fritz Koch-Gotha.
Die Zeichnungen des Bilderbuches aus dem Jahr 1924 stammen von Fritz Koch-Gotha. Foto: Eckhard Sommer
Im Buch wird der Schulalltag von Hasenhans und Hasengrete erzählt.
Im Buch wird der Schulalltag von Hasenhans und Hasengrete erzählt. Foto: Eckhard Sommer
Begeistert von der Ausstellung in Landwüst waren Steffi und Henry Nitzschke aus Delitzsch.
Begeistert von der Ausstellung in Landwüst waren Steffi und Henry Nitzschke aus Delitzsch. Foto: Eckhard Sommer
Porzellaneier aus den Niederlanden.
Porzellaneier aus den Niederlanden. Foto: Eckhard Sommer
Rubinglaseier aus Tschechien, handbemalt mit plastischen Blüten.
Rubinglaseier aus Tschechien, handbemalt mit plastischen Blüten. Foto: Eckhard Sommer
Ein graviertes Straußenei als Lampe aus Deutschland.
Ein graviertes Straußenei als Lampe aus Deutschland. Foto: Eckhard Sommer
Handbemalte Eier aus Deutschland.
Handbemalte Eier aus Deutschland. Foto: Eckhard Sommer
Bei der Osterausstellung in Eubabrunn wird in einer begehbaren Faksimileversion das Bilderbuch "Die Häschenschule" von Albert Sixtus gezeigt.
Bei der Osterausstellung in Eubabrunn wird in einer begehbaren Faksimileversion das Bilderbuch "Die Häschenschule" von Albert Sixtus gezeigt. Foto: Eckhard Sommer
Die Zeichnungen des Bilderbuches aus dem Jahr 1924 stammen von Fritz Koch-Gotha.
Die Zeichnungen des Bilderbuches aus dem Jahr 1924 stammen von Fritz Koch-Gotha. Foto: Eckhard Sommer
Im Buch wird der Schulalltag von Hasenhans und Hasengrete erzählt.
Im Buch wird der Schulalltag von Hasenhans und Hasengrete erzählt. Foto: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Jetzt im Vogtland: Ostereier aus aller Welt und „Die Häschenschule“ als begehbares Bilderbuch
Von Eckhard Sommer
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Die eine Ausstellung zeigt hunderte verzierte Eier aus einer vogtländischen Sammlung, die andere wartet mit dem berühmten Kinderbuch auf. Warum jetzt ein Besuch sowohl in Landwüst als auch Eubabrunn lohnt.

Schon seit jeher ist eine Frage nicht geklärt, auf die der Dichter Eduard Mörike zumindest auf seine Weise eine Antwort zu geben versucht: „Die Gelehrten und die Pfaffen streiten sich mit viel Geschrei, was hat Gott zuerst erschaffen – wohl die Henne, wohl das Ei. Wäre das so schwer zu lösen – erstlich ward´ ein Ei erdacht, doch weil...
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