Jugend musiziert: Elf erste Preise ins Obere Vogtland

Beim Regionalwettbewerb waren die Teilnehmer aus der Region sehr erfolgreich. Sechs sind in der nächsten Runde beim Landesfinale im März in Zwickau dabei.

Mit sehr guten Ergebnissen sind die Musikschülerinnen und Musikschüler aus dem Oberen Vogtland vom Regionalwettbewerb Jugend musiziert zurückgekehrt. Insgesamt gab es elf erste Preise und sechs Weiterleitungen zum Landeswettbewerb Mitte März in Zwickau. In den jüngsten Altersklassen gibt es den Wettbewerb nur auf Regionalebene, sodass nicht... Mit sehr guten Ergebnissen sind die Musikschülerinnen und Musikschüler aus dem Oberen Vogtland vom Regionalwettbewerb Jugend musiziert zurückgekehrt. Insgesamt gab es elf erste Preise und sechs Weiterleitungen zum Landeswettbewerb Mitte März in Zwickau. In den jüngsten Altersklassen gibt es den Wettbewerb nur auf Regionalebene, sodass nicht...