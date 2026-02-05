Jugendliche aus Klingenthal setzen sich für Schaffung eines Treffs ein

Oberes Vogtland
Eine Gruppe von bis zu 30 jungen Leuten macht sich für einen Jugendraum in Klingenthal stark. Ein engagierter Auftritt im Stadtrat machte das Anliegen jetzt öffentlich.
Neue Initiative in Klingenthal: Jugendliche aus der Stadt setzen sich für die Schaffung eines Treffpunktes ein. Dazu hat sich seit Herbst eine Gruppe von bis zu 30 jungen Leuten zusammengefunden. Ein Teil der Truppe hat das Anliegen jetzt in den Stadtrat getragen. Drei Jugendliche haben dem Kommunalparlament Hintergründe und Konzept vorgestellt.
