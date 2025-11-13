Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Junge Obstbäume für Museum im Vogtland
Von Eckhard Sommer
Schüler haben bei der Aktion „Sachsen pflanzt gemeinsam“ auf dem Gelände des Freilichtmuseums Eubabrunn angepackt.

Baumpflanz-Aktionen liegen im Trend und sind auch in der Region beliebt. So haben jetzt Mitglieder einer AG am Gymnasium Markneukirchen auf dem Gelände des Freilichtmuseums Eubabrunn fünf Süßkirsch- und Apfelbäume gepflanzt. Sie schlossen sich damit der Initiative „Sachsen pflanzt gemeinsam - Aktion 1000 Obstbäume “ vom Deutschen Verband...
