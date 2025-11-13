Junge Obstbäume für Museum im Vogtland

Oberes Vogtland
Schüler haben bei der Aktion „Sachsen pflanzt gemeinsam“ auf dem Gelände des Freilichtmuseums Eubabrunn angepackt.
Baumpflanz-Aktionen liegen im Trend und sind auch in der Region beliebt. So haben jetzt Mitglieder einer AG am Gymnasium Markneukirchen auf dem Gelände des Freilichtmuseums Eubabrunn fünf Süßkirsch- und Apfelbäume gepflanzt. Sie schlossen sich damit der Initiative „Sachsen pflanzt gemeinsam - Aktion 1000 Obstbäume “ vom Deutschen Verband...
