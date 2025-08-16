Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Radfahrer wurde leicht verletzt.
Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Bild: Symbolbild/benjaminnolte - stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Junger Fahrradfahrer bei Unfall in Markneukirchen verletzt
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Bei einem Verkehrsunfall in Markneukirchen prallte ein 15-Jähriger gegen die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs.

Bei einem Verkehrsunfall im Markneukirchener Ortsteil Erlbach ist ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau informierte, befuhr eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Opels am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr die Klingenthaler Straße, als ein 15-jähriger Fahrradfahrer plötzlich aus einer Grundstücksausfahrt auf die...
