Junger Fahrradfahrer bei Unfall in Markneukirchen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Markneukirchen prallte ein 15-Jähriger gegen die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs.

Bei einem Verkehrsunfall im Markneukirchener Ortsteil Erlbach ist ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau informierte, befuhr eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Opels am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr die Klingenthaler Straße, als ein 15-jähriger Fahrradfahrer plötzlich aus einer Grundstücksausfahrt auf die...