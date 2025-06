Kalkung der Wälder im Oberen Vogtland beginnt

Ab 1. Juli kreisen wieder die Hubschrauber. Welche Gebiete betroffen sind.

Am 1. Juli beginnen im Forstbezirk Adorf die Kalkungen der Wälder. Darüber informiert Sachsenforst. Diese Maßnahme betrifft 82 Hektar Landeswald, 610 Hektar Privatwald und 29 Hektar Kirchenwald. Die Flächen befinden sich in den Revieren Markneukirchen und Schöneck sowie in den Gemarkungen Rebersreuth, Leubetha, Marieney, Freiberg,...