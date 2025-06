Kanonendonner im Vogtland sorgt für Spektakel vor historischer Kulisse

Zahlreiche Schaulustige erlebten am Pfingstsonntag ein lautstarkes Spektakel beim 2. Kanonendonner auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Zehn Schützenvereine aus Sachsen nahmen mit 15 Kanonen daran teil.

„Feuer frei!“ – hieß es am Pfingstsonntag auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Über die Stadt knallte Kanonendonner, und das Spektakel lockte viele Schaulustige an. Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr folgten diesmal zehn Schützenvereine aus Sachsen – unter anderem aus Elsterberg, Schreiersgrün, Bad Elster, Raschau, Schöneck...