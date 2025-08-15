Kanülenhersteller Injecta will im Vogtland weiter wachsen: Sachsens Wirtschaftsminister sichert Unterstützung zu

Oberes Vogtland
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) hat am Freitag den größten Arbeitgeber Klingenthals besucht. Worum es bei dem Treffen ging. Und: Warum auch Technisat für Dirk Panter im Vogtland ein Thema war.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) hat dem Kanülenhersteller Injecta seine Unterstützung beim weiteren Ausbau des Unternehmensstandortes in Klingenthal zugesichert. Das ist das Ergebnis eines Unternehmensbesuches am Freitag. Panter war dabei mit Verantwortlichen des Unternehmens zusammengekommen. Anschließend ließ er sich von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.