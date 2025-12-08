Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Stadtmauer hinter der Michaeliskirche in Adorf muss aufwendig saniert werden.
Die Stadtmauer hinter der Michaeliskirche in Adorf muss aufwendig saniert werden. Bild: Christian Schubert
Die Stadtmauer hinter der Michaeliskirche in Adorf muss aufwendig saniert werden.
Die Stadtmauer hinter der Michaeliskirche in Adorf muss aufwendig saniert werden. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Kaputte Stadtmauer in Adorf: Schon ab Januar wird angepackt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Arbeitsfeld wird freigemacht, eine Baustraße gebaut und ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. Dafür haben die Stadträte Aufträge in Höhe von 38.500 Euro vergeben.

Bereits in den ersten Wochen des Jahres 2026 beginnen die ersten Arbeiten, um die Sanierung der kaputten Adorfer Stadtmauer hinter der Michaeliskirche vorzubereiten. Weil die Fällzeit der Bäume beachtet werden muss, finden die Arbeiten durch den Forstbetrieb Krüger aus Adorf von Januar bis Ende Februar statt, erklärt Stadtbaumeister Mario...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
13.11.2025
3 min.
So knifflig wird die Sanierung der Adorfer Stadtmauer
Ein Blick auf die Stadtmauer hinter der St. Michaeliskirche in Adorf. Sie muss dringend saniert werden.
Ein steil abfallender Hang und eine marode Mauer stellen Adorf vor große Herausforderungen, doch der Stadtrat zeigt Entschlossenheit zur Lösung.
Daniela Hommel-Kreißl
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
06.11.2025
4 min.
Schock in Adorf: Stadtmauer muss teuer saniert werden
Die Stadtmauer unterhalb der Michaeliskirche in Adorf.
Eine unerwartete Großbaustelle droht den Stadthaushalt zu sprengen: Hinter der Michaeliskirche ist die Mauer in schlechtem Zustand. Erste Kostenschätzungen fallen enorm aus. Steht die Kirche sicher?
Ronny Hager
Mehr Artikel