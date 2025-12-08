Kaputte Stadtmauer in Adorf: Schon ab Januar wird angepackt

Das Arbeitsfeld wird freigemacht, eine Baustraße gebaut und ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. Dafür haben die Stadträte Aufträge in Höhe von 38.500 Euro vergeben.

Bereits in den ersten Wochen des Jahres 2026 beginnen die ersten Arbeiten, um die Sanierung der kaputten Adorfer Stadtmauer hinter der Michaeliskirche vorzubereiten. Weil die Fällzeit der Bäume beachtet werden muss, finden die Arbeiten durch den Forstbetrieb Krüger aus Adorf von Januar bis Ende Februar statt, erklärt Stadtbaumeister Mario...