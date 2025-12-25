Keine stille Nacht: Zwei Einsätze für die Oelsnitzer Feuerwehr am Heiligabend

Die Oelsnitzer Feuerwehr ist am Abend des 24. Dezembers innerhalb kurzer Zeit zweimal ausgerückt. Das war passiert.

Zu zwei Einsätzen innerhalb einer Stunde ist die Freiwillige Feuerwehr in Oelsnitz am Heiligabend gerufen worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau sagte, wurde gegen 21 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Voigtsgrüner Straße gemeldet. Vor Ort habe sich jedoch herausgestellt, dass lediglich Küchenutensilien in Brand geraten seien. Als...