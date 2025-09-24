Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für einen Platz in Kinderkrippe und Kindergarten müssen Eltern in Klingenthal mehr bezahlen.
Für einen Platz in Kinderkrippe und Kindergarten müssen Eltern in Klingenthal mehr bezahlen. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Für einen Platz in Kinderkrippe und Kindergarten müssen Eltern in Klingenthal mehr bezahlen.
Für einen Platz in Kinderkrippe und Kindergarten müssen Eltern in Klingenthal mehr bezahlen. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Oberes Vogtland
Kinderbetreuung wird in Klingenthal teurer - Stadt federt Kostensprung ab
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 1. November steigen in Klingenthal die Elternbeiträge. Die Stadt gibt jedoch nur einen Teil der gestiegenen Kosten an Eltern weiter.

Die Betreuung von Kindern in Krippe, Kindergarten und Hort in Klingenthal wird ab 1. November teurer. Die Stadt gibt dabei aber nur einen Teil der gestiegenen Kosten an die Eltern weiter. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme beschlossen. Der Elternbeitrag für einen Krippenplatz steigt demnach um 19,58...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
23.09.2025
3 min.
Zahlen Eltern in Neukirchen bald mehr für Krippe, Kita und Hort?
Neukirchen möchte die Elternbeiträge für Kita und Co. erhöhen.
Der Gemeinderat soll am Mittwoch über eine Erhöhung der Elternbeiträge abstimmen. Das Rathaus hält diese für unumgänglich. Neukirchen muss Mehrkosten von einer halben Million Euro ausgleichen.
Julia Grunwald
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13.08.2025
2 min.
Heinsdorf erhöht Elternbeiträge für Kita-Besuch - „das ist schon eine ganz schöne Nummer“
Heinsdorf erhöht die Elternbeiträge teilweise deutlich.
Aufgrund gestiegener Betriebskosten werden Eltern für Krippe-, Kita- und Hortbesuch ab neuem Jahr stärker zur Kasse gebeten - ein Gegenvorschlag fiel durch.
Gerd Möckel
Mehr Artikel