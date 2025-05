Kinderstube der Flussperlmuscheln im Vogtland öffnet

Die Zuchtstation im Raunergrund öffnet am Samstag ihre Türen. Was Besucher auf dem Gelände nahe der Bundesstraße 92 erwartet.

Wie sieht es in der Kinderstube der Flussperlmuscheln in Sachsen aus? Antwort darauf gibt es am Samstag. Dann öffnet die Flussperlmuschel-Zuchtstation im oberen Vogtland von 11 bis 16 Uhr. Sie befindet sich im Raunergrund (Hausnummer 14) zwischen Sohl und Raun nahe der B 92. Baby-Muscheln können unter dem Mikroskop beobachtet werden, Mitarbeiter...