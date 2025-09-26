Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die schön gelegene Dorfkirche Dröda. 2027 wird sie 140 Jahre alt.
Die schön gelegene Dorfkirche Dröda. 2027 wird sie 140 Jahre alt. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Kirche im Vogtland soll wieder Bronzeglocken erhalten
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kirchentour der Gemeinde St. Jakobus im Vogtland macht am 1. Oktober Station in Dröda. Am Glockenstuhl besteht rascher Sanierungsbedarf, die bisherigen drei Stahlglocken sollen ersetzt werden.

In Dröda setzen Einwohner und Kirchgemeinde alles daran, dass das Geläut der Dorfkirche erhalten wird. Auch mit Blick auf das 140-jährige Bestehen der Kirche 2027 lenken sie die Aufmerksamkeit auf die Glocken, die zum kulturellen Erbe und zur Heimat im Feiletal gehören. Eine Gelegenheit, sich über die Kirche und ihre Glocken zu informieren,...
