Kirche im Vogtland soll wieder Bronzeglocken erhalten

Die Kirchentour der Gemeinde St. Jakobus im Vogtland macht am 1. Oktober Station in Dröda. Am Glockenstuhl besteht rascher Sanierungsbedarf, die bisherigen drei Stahlglocken sollen ersetzt werden.

In Dröda setzen Einwohner und Kirchgemeinde alles daran, dass das Geläut der Dorfkirche erhalten wird. Auch mit Blick auf das 140-jährige Bestehen der Kirche 2027 lenken sie die Aufmerksamkeit auf die Glocken, die zum kulturellen Erbe und zur Heimat im Feiletal gehören. Eine Gelegenheit, sich über die Kirche und ihre Glocken zu informieren,...