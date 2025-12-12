MENÜ
Seit 2018 waren die Elternbeiträge für das „Kinderhaus Regenbogen“ Bobenneukirchen konstant.
Seit 2018 waren die Elternbeiträge für das „Kinderhaus Regenbogen“ Bobenneukirchen konstant.
Oberes Vogtland
Kita-Beiträge: Für Bösenbrunner Eltern wird es jetzt bitter
Redakteur
Von Ronny Hager
Seit 2018 waren die Eltern-Anteile für die Kinderbetreuung unverändert. Zum Jahreswechsel kommt kein großer Kostensprung: Plus 16 bis 24 Prozent. Das soll sich nicht wiederholen.

Das ist keine frohe Botschaft, eher eine betrübliche Nachricht: Ab dem neuen Jahr müssen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in der Kita „Kinderhaus Regenbogen“ in Bobenneukirchen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Elternbeiträge steigen um 16 bis 24 Prozent. Das hat der Gemeinderat mit neun Ja-Stimmen und Nein von Rico Steudel...
