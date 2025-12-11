MENÜ
Zum Polizeieinsatz kam es wegen eines Auffahrunfalls in Jägersgrün im oberen Vogtland.
Zum Polizeieinsatz kam es wegen eines Auffahrunfalls in Jägersgrün im oberen Vogtland.
Oberes Vogtland
Kleintransporter kollidieren im Vogtland
Redakteur
Von Swen Uhlig
In der Gemeinde Muldenhammer ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Ursache erscheint kurios.

Die Polizei musste am Mittwoch zu einem Unfall in die Gemeinde Muldenhammer ausrücken. Den Angaben der Beamten zufolge waren am Morgen im Ortsteil Jägersgrün zwei Kleintransporter miteinander kollidiert. Wie es hieß, war ein 45-jähriger Mann mit seinem Citroen-Transporter auf der Auerbacher Straße unterwegs. Er gab an, wegen der...
