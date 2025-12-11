Kleintransporter kollidieren im Vogtland

Oberes Vogtland
In der Gemeinde Muldenhammer ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Ursache erscheint kurios.
Die Polizei musste am Mittwoch zu einem Unfall in die Gemeinde Muldenhammer ausrücken. Den Angaben der Beamten zufolge waren am Morgen im Ortsteil Jägersgrün zwei Kleintransporter miteinander kollidiert. Wie es hieß, war ein 45-jähriger Mann mit seinem Citroen-Transporter auf der Auerbacher Straße unterwegs. Er gab an, wegen der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.