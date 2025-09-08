Klingenthal: E-Bike und Kaffee im Visier von Kellereinbrechern

In Klingenthal machten sich Diebe in zwei Kellerabteilen zu schaffen – und nahmen neben einem E-Bike auch Helme und mehrere Packungen Kaffee mit.
Kuriose Beute in Klingenthal: Unbekannte Diebe drangen zwischen Sonntag und Montag in zwei verschlossene Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Valentina-Tereschkowa-Straße ein, gibt die Polizeidirektion Zwickau bekannt. Aus Kellern gestohlene E-Bikes sind häufiger im Visier von Dieben, zuletzt beispielsweise in Reichenbach. Diesmal packten die Täter neben einem blau-weißen E-Bike vom Typ Cube Hybrid One 625, einem Cube-Fahrradhelm und einem Alpin-Skihelm auch noch sechs Packungen Kaffee ein. Der Gesamtschaden liegt bei rund 2700 Euro. Hat jemand in der Nähe des Mehrfamilienhauses ab 19 Uhr bis in die Nacht etwas bemerkt? Das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal bittet um Hinweise unter Ruf 03744 2550. (nütz)