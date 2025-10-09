Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Klingenthal beginnt am 20. Oktober ein Selbstverteidigungskurs für Frauen.
In Klingenthal beginnt am 20. Oktober ein Selbstverteidigungskurs für Frauen. Bild: Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa
In Klingenthal beginnt am 20. Oktober ein Selbstverteidigungskurs für Frauen.
In Klingenthal beginnt am 20. Oktober ein Selbstverteidigungskurs für Frauen. Bild: Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa
Oberes Vogtland
Klingenthal: Selbstverteidigungskurs für Frauen startet
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In zehn Übungsstunden werden unter anderem selbstbewusstes Auftreten und Gewaltprävention trainiert. Wann der Kurs beginnt und wo er stattfindet.

Einen Selbstverteidigungskurs für Frauen bietet der PSV Klingenthal an. Er richtet sich an Frauen und Mädchen ab 16 Jahren. „Schwerpunktmäßig sollen in zehn Übungsstunden selbstbewusstes Auftreten, Gewaltprävention und wirksame Selbstverteidigungstechniken trainiert werden“, so Eberhard Meinel, einer der Übungsleiter. Es geht auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
15.07.2025
1 min.
Klingenthal: Vorverkauf für Sommer Grand Prix startet
Das deutsche Mixed-Team siegte 2024 in Klingenthal.
In 100 Tagen treffen sich die besten Skispringerinnen und Skispringer zum Sommerserien-Finale in der Vogtland-Arena. Damit aber noch nicht genug.
Ronny Hager
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
09.09.2025
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
Mehr Artikel