Klingenthal: Selbstverteidigungskurs für Frauen startet

In zehn Übungsstunden werden unter anderem selbstbewusstes Auftreten und Gewaltprävention trainiert. Wann der Kurs beginnt und wo er stattfindet.

Einen Selbstverteidigungskurs für Frauen bietet der PSV Klingenthal an. Er richtet sich an Frauen und Mädchen ab 16 Jahren. „Schwerpunktmäßig sollen in zehn Übungsstunden selbstbewusstes Auftreten, Gewaltprävention und wirksame Selbstverteidigungstechniken trainiert werden“, so Eberhard Meinel, einer der Übungsleiter. Es geht auch... Einen Selbstverteidigungskurs für Frauen bietet der PSV Klingenthal an. Er richtet sich an Frauen und Mädchen ab 16 Jahren. „Schwerpunktmäßig sollen in zehn Übungsstunden selbstbewusstes Auftreten, Gewaltprävention und wirksame Selbstverteidigungstechniken trainiert werden“, so Eberhard Meinel, einer der Übungsleiter. Es geht auch...