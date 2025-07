Klingenthal: Unbekannte reißen Toiletten-Tür aus Zarge

Am Wochenende wurde am Marktplatz das öffentliche WC beschädigt - die Automatiktür und die Wand sind betroffen.

Mit einem Fall von Vandalismus in Klingenthal beschäftigt sich die Polizei seit einer Anzeige der Stadt am Mittwoch. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die öffentliche Toilette am Marktplatz beschädigt, teilte die Stadtverwaltung mit. Dabei rissen die Täter die Automatiktür aus der Zarge und beschädigten sowohl Tür als auch...