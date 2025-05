Klingenthaler Kopernikusring: Städtischer Bauchef bilanziert problemlosen Baustart

Ersatzhaltestellen sichern den Busverkehr am Kopernikusring in Klingenthal während des Baus, der bis Jahresende dauern soll.

Seit 14 Tagen laufen die Bauarbeiten am Kopernikusring in Klingenthal - problemlos, wie Bauamtsleiter Andreas Günnel sagt. Gebaut wird in drei Abschnitten, so dass die Zufahrten zum Wohngebiet gewährleistet sind. Für den Busverkehr wurden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Müllentsorgung wird über die jeweiligen Hausmeister sichergestellt,...