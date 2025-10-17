Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Press©NewstarManagement
Bild: Press©NewstarManagement
Oberes Vogtland
König-Albert-Theater Bad Elster präsentiert am Sonntag Irish-Folk-Show
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Gast ist die neunköpfige Live-Band Seven Drunken Nights. Ihr Programm erinnert an die Musik und Geschichte einer legendären Irish-Folk-Band.

Eine unterhaltsame Irish-Folk-Show kündigt das König-Albert-Theater in Bad Elster für Sonntag, 19. Oktober, an. Diese widme sich der legendären Band The Dubliners. Direkt aus dem Londoner West End komme die neue Show „The Story of the Dubliners“. Gemeinsam mit dem Irish Pub O´Donoghue´s, dem Ort, an dem 1962 alles für The Dubliners...
