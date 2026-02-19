Konzert in Bad Elster: Ostdeutsche Balladen neu interpretiert

Oberes Vogtland
Im König-Albert-Theater verschmelzen am Freitag Legenden der DDR-Musik mit neuer Interpretation. Balladen von Lift, Karat und anderen als lebendiges Kulturerbe. Welche Geschichten erzählen diese Lieder?
Am Freitag, 20. Februar, präsentieren Dirk Zöllner und Manuel Schmid 19.30 Uhr ein Konzert im König-Albert-Theater Bad Elster. Unter dem Titel „Die schönsten Balladen aus dem Land vor unserer Zeit“ bringen sie Lieder, die Generationen geprägt haben, auf die Bühne. Songs von Lift, Karat, Lakomy, Gundermann, Biege, Biebl oder Bartzsch –...
