Konzerttipp der Woche: „Die vier Jahreszeiten“ erklingen in Bad Elster

Am Samstag, 7. Februar, erheben die Chursächsischen Streichersolisten um 19.30 Uhr ihre Instrumente für Vivaldis Meisterwerk.

Vivaldis Meisterwerk „Die vier Jahreszeiten“ interpretieren die Chursächsischen Streichersolisten am Samstag, 7. Februar, 19.30 Uhr als exklusive Konzertproduktion der Chursächsischen Philharmonie im König-Albert-Theater Bad Elster. In einer passend inszenierten Bilderschau verschmelzen Musik und Bad-Elster-Impressionen zu einer...