MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Danny Otto
Bild: Danny Otto
Oberes Vogtland
Konzerttipp der Woche: „Die vier Jahreszeiten“ erklingen in Bad Elster
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag, 7. Februar, erheben die Chursächsischen Streichersolisten um 19.30 Uhr ihre Instrumente für Vivaldis Meisterwerk.

Vivaldis Meisterwerk „Die vier Jahreszeiten“ interpretieren die Chursächsischen Streichersolisten am Samstag, 7. Februar, 19.30 Uhr als exklusive Konzertproduktion der Chursächsischen Philharmonie im König-Albert-Theater Bad Elster. In einer passend inszenierten Bilderschau verschmelzen Musik und Bad-Elster-Impressionen zu einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
1 min.
Zwei Leben - ein Vermächtnis: Bad Elster huldigt Mozart & Verdi
Am Dienstag, 27. Januar, präsentieren die Chursächsischen Streichersolisten zum 270. Mozart-Geburtstag und am 125. Verdi-Todestag ein Gedenkkonzert.
FP
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
31.01.2026
1 min.
Exotik, Rhythmus und Tanz: Kubanische Musik- und Tanzshow gastiert am Sonntag in Bad Elster
Das Publikum darf sich auf einen temperamentvollen Abend freuen. Noch gibt es einige Karten.
FP
Mehr Artikel