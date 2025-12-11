Kopf-an-Kopf-Rennen um höchsten Weihnachtsbaum im Vogtland

Im Größen-Wettstreit der öffentlichen Tannenbäume hatte Schöneck im Vogtland bislang die Nase vorn. Doch die Schönecker Messung ist nicht auf den Zentimeter exakt. Ein anderes Dorf hat ganz genau gemessen - und rückt Schöneck auf die Pelle.

Wer hat den Größten? Diese Frage wird mit Blick auf öffentliche Weihnachtsbäume jedes Jahr im Vogtland diskutiert. Manchmal augenzwinkernd, manchmal aber auch sehr ernsthaft. Als höchster Weihnachtsbaum im Vogtland galt dabei bislang die Fichte vor dem Schönecker Rathaus, ein natürlich gewachsener Baum. Die Fichte misst rund 21 Meter, wie...