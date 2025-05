Kostenfrei baden und saunieren im Vogtland: Besonderes Angebot für Geburtstagskinder im Jubiläumsjahr

Zehn Jahre Soletherme Bad Elster und 25 Jahre Bade- und Saunalandschaft Bad Brambach werden in diesem Jahr gefeiert. Die Staatsbäder machen deshalb ein Angebot, das Gästen viel Geld spart.

Was tun Geburtstagskinder für gewöhnlich am liebsten? Ihren Geburtstag ordentlich feiern natürlich - mit vielen Gästen, ganz nach dem Motto „So jung kommen wir nie wieder zusammen“. In Bad Elster und Bad Brambach werden in diesem Jahr 10 Jahre Soletherme beziehungsweise 25 Jahre Badelandschaft gefeiert. Dafür hat sich die Sächsische...