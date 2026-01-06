Kostenschock für Eltern im Vogtland: Kinderbetreuung könnte hier bald 80 Prozent mehr kosten

Der Elternanteil für die Tagesstätte Villa Kunterbunt in Triebel blieb viele Jahre unangetastet, während die Betriebskosten davonliefen. Nun stehen Eltern und Gemeinde vor sehr harten Konsequenzen.

Es wird ungemütlich in der Gemeinde Triebel. Die Gemeinde muss bei den Elternbeiträgen für die Betreuung in der Tagesstätte Villa Kunterbunt handeln. Diese sind seit Jahren in Sachsen konkurrenzlos niedrig und weit weg von den Empfehlungen des Freistaates - während die Betriebskosten seit Jahren davonlaufen. In der Haushaltsdebatte für 2026...