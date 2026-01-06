MENÜ
Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Triebel. Eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung um 80 Prozent steht zur Diskussion.
Während die Betriebskosten in der Triebeler Kita stark stiegen, blieben die Elternbeiträge unangetastet.
Der 2024 gewählte Gemeinderat von Triebel muss demnächst entscheiden, wie es mit den Elternbeiträgen für die Kindertagesstätte weitergeht.
Oberes Vogtland
Kostenschock für Eltern im Vogtland: Kinderbetreuung könnte hier bald 80 Prozent mehr kosten
Von Ronny Hager
Der Elternanteil für die Tagesstätte Villa Kunterbunt in Triebel blieb viele Jahre unangetastet, während die Betriebskosten davonliefen. Nun stehen Eltern und Gemeinde vor sehr harten Konsequenzen.

Es wird ungemütlich in der Gemeinde Triebel. Die Gemeinde muss bei den Elternbeiträgen für die Betreuung in der Tagesstätte Villa Kunterbunt handeln. Diese sind seit Jahren in Sachsen konkurrenzlos niedrig und weit weg von den Empfehlungen des Freistaates - während die Betriebskosten seit Jahren davonlaufen. In der Haushaltsdebatte für 2026...
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
03.01.2026
1 min.
Vorstoß: Bad-Rettung im Vogtland auf mehr Schultern verteilen
Das gut 60 Jahre alte Waldbad in Triebel muss saniert werden.
Die Sanierung der beliebten Freizeitstätte in Triebel könnte die Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz insgesamt beschäftigen.
Ronny Hager
09:00 Uhr
2 min.
Oelsnitz stellt klar: Landgemeinden müssen auch 2026 nicht zahlen
Im Rathaus Oelsnitz wird auch 2026 keine Verwaltungskostenumlage erhoben.
Im Herbst hatte es Irritationen um die Verwaltungskostenumlage für die Landgemeinden Triebel, Eichigt und Bösenbrunn gegeben. Klartext gab es aus der Kämmerei in den Beratungen für die Haushalte 2026.
Ronny Hager
Mehr Artikel