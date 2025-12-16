Krampus-Shows als Besuchermagnet: Weihnachtswelt in Wohlhausen will Spektakel auch 2026 aufführen

Oberes Vogtland
Die Wald-Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen ist seit jeher gut besucht an den Adventswochenenden. Mit den Krampus-Läufen haben die Organisatoren jetzt jedoch einen besonderen Volltreffer gelandet. Eindrücke eines adventlich-schaurigen Spektakels.
Nebel wabert durch Wald Jacobs Weihnachtswelt und der riesige Mann in Rot neigt sich im leichten Wind hin und her. Lichterketten leuchten, Sterne strahlen in der Dämmerung, und über das Gelände in Wohlhausen schlendern Massen von Besuchern.
