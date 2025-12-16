MENÜ
Wenn das nichts ist: ein Erinnerungsfoto mit dem Krampus.
Wenn das nichts ist: ein Erinnerungsfoto mit dem Krampus.
Oberes Vogtland
Krampus-Shows als Besuchermagnet: Weihnachtswelt in Wohlhausen will Spektakel auch 2026 aufführen
Von Eckhard Sommer
Die Wald-Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen ist seit jeher gut besucht an den Adventswochenenden. Mit den Krampus-Läufen haben die Organisatoren jetzt jedoch einen besonderen Volltreffer gelandet. Eindrücke eines adventlich-schaurigen Spektakels.

Nebel wabert durch Wald Jacobs Weihnachtswelt und der riesige Mann in Rot neigt sich im leichten Wind hin und her. Lichterketten leuchten, Sterne strahlen in der Dämmerung, und über das Gelände in Wohlhausen schlendern Massen von Besuchern.
