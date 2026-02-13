MENÜ
Michael Kretschmer mit OB Mario Horn und CDU-Kreischef Sören Voigt (von rechts) 2019 bei Bang. Bild: Schubert
Michael Kretschmer mit OB Mario Horn und CDU-Kreischef Sören Voigt (von rechts) 2019 bei Bang. Bild: Schubert
Oberes Vogtland
Kretschmer besucht erneut Oelsnitzer Firma
Von Ronny Hager
Sachsens Ministerpräsident wird am 28. Februar zu einer öffentlichen Veranstaltung beim Kranbau-Spezialisten erwartet.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) besucht zum wiederholten Mal die vogtländische Firma Bang Kransysteme. Wie „Freie Presse“ erfuhr, wird der Regierungschef am Samstag, 28. Februar, zu einer öffentlichen Veranstaltung im Unternehmen im Industriegebiet Taltitz Neue Welt erwartet. Der aus einer Garagenfirma hervorgegangene...
