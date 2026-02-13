Kretschmer besucht erneut Oelsnitzer Firma

Oberes Vogtland
Sachsens Ministerpräsident wird am 28. Februar zu einer öffentlichen Veranstaltung beim Kranbau-Spezialisten erwartet.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) besucht zum wiederholten Mal die vogtländische Firma Bang Kransysteme. Wie „Freie Presse“ erfuhr, wird der Regierungschef am Samstag, 28. Februar, zu einer öffentlichen Veranstaltung im Unternehmen im Industriegebiet Taltitz Neue Welt erwartet. Der aus einer Garagenfirma hervorgegangene...
