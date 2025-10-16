Kult-Kirwe, Mandolinen-Star, Kutschen-Korso: Tipps für das Wochenende im oberen Vogtland

In Erlbach steigt das große Volksfest, Bad Elster erwartet Avi Avital - und am Samstag steigt die Herbstwanderung Durchs Zwotaer Land mit Pferdekutschen-Begleitung sowie Hindernisfahren.

Kirwe ruft: Die 315. Erlbacher Kirwe lockt von Freitag bis Montag als größtes Volksfest des oberen Vogtlandes zwischen Kirwepark, Altem Schloss, Kirwezelt und den örtlichen Gaststätten. Höhepunkte sind unter anderem der Auftakt am Samstag, 10 Uhr, und die Premiere des eigenen Kirwe-Kuhng. Am Sonntag, 15 Uhr, lösen die Gäste aus Grünbach im...