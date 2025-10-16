Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Sonntag wird die seit August bestehende Kirwe-Wette der Erlbacher (Foto) gegen die Grünbacher aufgelöst: Los geht es 15 Uhr bei der 315. Erlbacher Kirwe im Kirwepark.
Am Sonntag wird die seit August bestehende Kirwe-Wette der Erlbacher (Foto) gegen die Grünbacher aufgelöst: Los geht es 15 Uhr bei der 315. Erlbacher Kirwe im Kirwepark. Bild: David Rötzschke/Archiv
Am Sonntag wird die seit August bestehende Kirwe-Wette der Erlbacher (Foto) gegen die Grünbacher aufgelöst: Los geht es 15 Uhr bei der 315. Erlbacher Kirwe im Kirwepark.
Am Sonntag wird die seit August bestehende Kirwe-Wette der Erlbacher (Foto) gegen die Grünbacher aufgelöst: Los geht es 15 Uhr bei der 315. Erlbacher Kirwe im Kirwepark. Bild: David Rötzschke/Archiv
Oberes Vogtland
Kult-Kirwe, Mandolinen-Star, Kutschen-Korso: Tipps für das Wochenende im oberen Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Erlbach steigt das große Volksfest, Bad Elster erwartet Avi Avital - und am Samstag steigt die Herbstwanderung Durchs Zwotaer Land mit Pferdekutschen-Begleitung sowie Hindernisfahren.

Kirwe ruft: Die 315. Erlbacher Kirwe lockt von Freitag bis Montag als größtes Volksfest des oberen Vogtlandes zwischen Kirwepark, Altem Schloss, Kirwezelt und den örtlichen Gaststätten. Höhepunkte sind unter anderem der Auftakt am Samstag, 10 Uhr, und die Premiere des eigenen Kirwe-Kuhng. Am Sonntag, 15 Uhr, lösen die Gäste aus Grünbach im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
4 min.
Was am langen Wochenende im Oberen Vogtland los ist
In Bobenneukirchen kehrt am 3./4. Oktober nach vielen Jahren das Oktoberfest zurück.
Die Vogtland-Philharmonie bringt Beethovens Neunte in Markneukirchens Musikhalle, in Bad Elster spielen Hofer Symphoniker und Chursachsens Bruckners Neunte. Viele Feste stehen im Zeichen des Herbstes.
Ronny Hager
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
09.10.2025
4 min.
Tipps zum Wochenende im oberen Vogtland: Schwammetag, Julia Neigel und Wandertag
Der Vogtländische Schwammetag lockt am Sonntag, 10 bis 18 Uhr nach Magwitz. Höhepunkt ist die große Pilzausstellung in der Festhalle.
In den nächsten Tagen locken viele Konzerte: Die Band Munterfel im Riedelhof, die Medlz in Bad Elster oder Klassiknachwuchs in Markneukirchen. Spitzzüngig wird es im König-Albert-Theater.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
Mehr Artikel