Kult-Volksfest steigt ab Freitag im Vogtland: Das ist los zur Erlbacher Kirwe

Was gibt es diesmal Neues? Wie ist es mit der Anreise und dem Parken? Und was wird mit der Kirwe-Wette gegen Grünbach? Die „Freie Presse“ gibt Antworten auf diese Fragen.

Hoch hinaus geht es ab Freitag zur 315. Erlbacher Kirwe: Beim Volksfest wird zum Alpenflug eingeladen - auch wenn die umliegenden Berge maximal an die 800-Meter-Marke reichen. Der Alpenflug ist in diesem Jahr das jährlich wechselnde große Fahrgeschäft, erzählt Katrin Hoyer von der Touristinformation Erlbach. „Ein großer Kettenflieger, 25... Hoch hinaus geht es ab Freitag zur 315. Erlbacher Kirwe: Beim Volksfest wird zum Alpenflug eingeladen - auch wenn die umliegenden Berge maximal an die 800-Meter-Marke reichen. Der Alpenflug ist in diesem Jahr das jährlich wechselnde große Fahrgeschäft, erzählt Katrin Hoyer von der Touristinformation Erlbach. „Ein großer Kettenflieger, 25...