Kulturveranstalter in Bad Elster verzeichnet Umsatzsprung

Jedes Jahr im September legt die Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft dem Stadtrat Bad Elster Zahlen vor – diesmal so glänzende wie noch nie. Doch kann das so weitergehen?

Die Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft (CVG) hat im Jahr 2024 einen Umsatzsprung verzeichnet. Das Kulturunternehmen aus Bad Elster setzte 462.000 Euro mehr um als im Jahr davor, verzeichnete einen Umsatz von knapp drei Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von über 18 Prozent. Dies Bilanz legte Chursachsen-Chef Florian Merz...