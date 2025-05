Kurort-Ehe im Vogtland: Bad Elster muss Farbe bekennen

Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat Bad Elster, ob er eine Eingemeindung von Bad Brambach befürwortet. Der Beschluss soll lediglich eine Willensbekundung sein und dem Bürger-Votum nicht vorgreifen.

Wird die Gemeinde Bad Brambach in die Stadt Bad Elster eingemeindet? In dieser Frage steht am Mittwoch (19 Uhr, Ratssaal) eine wichtige Entscheidung an. Der Stadtrat Bad Elster ist gefragt, ob er diesen Schritt befürwortet. Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) will der Ratsdebatte nicht vorgreifen und äußerte sich auf...