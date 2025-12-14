Kurort-Eingemeindung: Bad Elsters Bürgermeister spricht

Hochbetrieb in den Stadt- und Gemeinderäten: In der Woche vor Weihnachten tagen die Parlamente in Adorf, Eichigt, Klingenthal und Triebel sowie in Oelsnitz, Bad Elster, Mühlental und Tirpersdorf.

Wie ist der Stand bei der Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster? Dazu äußert sich Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (UB). In der Ratssitzung am Mittwoch, 18 Uhr im Ratssaal spricht er über drei Treffen der Arbeitsgruppe aus beiden Kurorten seit Ende Oktober. Den Reigen von acht Stadt- und Gemeinderatssitzungen im oberen Vogtland...