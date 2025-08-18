Lampionzauber und grenzenlos gute Stimmung: Bad Brambach feiert Lampionfest mit tschechischen Nachbarn

Am Wochenende stand Bad Brambach ganz im Zeichen des 31. Lampion- und Musikfestes, das erstmals ein grenzüberschreitendes Fest war.

Obwohl der Begriff „Tradition“ mitunter inflationär in den Mund genommen wird, so hatte er am Wochenende in Bad Brambach durchaus seine Berechtigung. Bereits zum 31. Mal stand die Gemeinde im Zipfel des Vogtlandes ganz im Zeichen des Lampion- und Musikfestes und erlebte dabei eine Premiere. Zum ersten Mal war es ein grenzüberschreitendes...