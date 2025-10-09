Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gezüchtete Flussperlmuscheln wurden auch im Tetterweinbach ausgewildert. Dann aber trocknete der Bach nahezu aus.
Gezüchtete Flussperlmuscheln wurden auch im Tetterweinbach ausgewildert. Dann aber trocknete der Bach nahezu aus. Bild: Christian Schubert/Archiv
Gezüchtete Flussperlmuscheln wurden auch im Tetterweinbach ausgewildert. Dann aber trocknete der Bach nahezu aus.
Gezüchtete Flussperlmuscheln wurden auch im Tetterweinbach ausgewildert. Dann aber trocknete der Bach nahezu aus. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Lange Trockenperioden: Hat die Flussperlmuschel im Vogtland noch eine Zukunft?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Oberen Vogtland werden Flussperlmuscheln aus der Zuchtstation in Raun in Bächen ausgewildert. Doch trockene Sommer machen nicht nur den Gewässern, sondern auch den Muscheln zu schaffen.

Das für fast sechs Millionen Euro neu eröffnete Erlebnismuseum Flussperlmuschel in Adorf rückt die Flussperlmuschel neu in den Blick. Viele Menschen, auch Vogtländer, werden erstmals überhaupt mit dem Thema konfrontiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
24.09.2025
3 min.
Adorfs Glanz: Die Muschel ist der Star
In Szene gesetzt: Deutschlands größte museale Perlmuttsammlung erhält in Adorf Platz.
Das Erlebnismuseum Perlmutter soll als neues Flaggschiff des Tourismus Besucher anlocken - und für den Stolz der Adorfer auf ihre Stadt und ihre Besonderheiten stehen. Warum das auch ein Wagnis ist.
Ronny Hager
05.07.2025
4 min.
Vogtländische Bäche versiegen: Tiere in Lebensgefahr
Mit ihrem ausgestreckten Fuß versucht eine Flussperlmuschel, sich in die Bachsohle einzugraben. Das Tier war aber zu schwach, als dass es gelungen wäre.
Die Flussperlmuschel, deren Wiederansiedlung unter anderem im Triebelbach betrieben wird, reagiert sehr empfindlich auf niedrige Wasserstände. Ein Fernwarnsystem soll helfen, bevor es zu spät ist.
Ronny Hager
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
Mehr Artikel