Lange Trockenperioden: Hat die Flussperlmuschel im Vogtland noch eine Zukunft?

Oberes Vogtland
Im Oberen Vogtland werden Flussperlmuscheln aus der Zuchtstation in Raun in Bächen ausgewildert. Doch trockene Sommer machen nicht nur den Gewässern, sondern auch den Muscheln zu schaffen.
Das für fast sechs Millionen Euro neu eröffnete Erlebnismuseum Flussperlmuschel in Adorf rückt die Flussperlmuschel neu in den Blick. Viele Menschen, auch Vogtländer, werden erstmals überhaupt mit dem Thema konfrontiert.
