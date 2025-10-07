Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Ortsteil Sohl von Bad Elster wird durch eine lebendige Dorfgemeinschaft geprägt.
Der Ortsteil Sohl von Bad Elster wird durch eine lebendige Dorfgemeinschaft geprägt. Bild: Christian Schubert
Der Ortsteil Sohl von Bad Elster wird durch eine lebendige Dorfgemeinschaft geprägt.
Der Ortsteil Sohl von Bad Elster wird durch eine lebendige Dorfgemeinschaft geprägt. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Lebendiger Ortsteil von Bad Elster: Was in Sohl angepackt werden soll
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spielplatz, Bushaltestelle, Bürgerhaus: Sohls Ortsvorsteherin Manuela Biehn gab zur Ratssitzung von Bad Elster einen Einblick, was im Ort läuft.

Was bewegt Sohl? Was läuft gut, was muss angepackt werden? Zur Sitzung des Stadtrates von Bad Elster in der früheren Schule gab die im vergangenen Jahr neu gewählte Ortsvorsteherin Manuela Biehn (UB) einen Überblick.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
24.09.2025
1 min.
Bad Elster schiebt Feuerwehr-Investition an
Bad Elsters Stadtwehrleiter Andreas Dietz.
Die Kurstadt will ins Gebäude der Ortsfeuerwehr Sohl investieren. Was konkret geplant ist.
Tino Beyer
15.08.2025
3 min.
„Es war auch an der Zeit“: Neue Buswendeschleife in Sohl eingeweiht
Am Bau hatten unter anderem Manuela Biehn, Sandra Baldszus, Olaf Schlott, Ronny Sörgel, Barbara Müller, Steffen Lachmann und Michael Finster (von links) eine Aktie.
Der zentrale Punkt im Ortsteil von Bad Elster ist jetzt ein Schmuckstück. 372.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Zur Eröffnung wurden auch alte Geschichten erzählt.
Eckhard Sommer
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
Mehr Artikel