Lebendiger Ortsteil von Bad Elster: Was in Sohl angepackt werden soll

Spielplatz, Bushaltestelle, Bürgerhaus: Sohls Ortsvorsteherin Manuela Biehn gab zur Ratssitzung von Bad Elster einen Einblick, was im Ort läuft.

Was bewegt Sohl? Was läuft gut, was muss angepackt werden? Zur Sitzung des Stadtrates von Bad Elster in der früheren Schule gab die im vergangenen Jahr neu gewählte Ortsvorsteherin Manuela Biehn (UB) einen Überblick.