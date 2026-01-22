MENÜ
Der Lebensmittel-Hersteller Lebensgarten in Adorf will sich erweitern.
Der Lebensmittel-Hersteller Lebensgarten in Adorf will sich erweitern.
Oberes Vogtland
Lebensmittel-Hersteller im Vogtland will sich erweitern
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Firma Lebensgarten plant am Güterbahnhof in Adorf den Ausbau ihres bestehenden Betriebsgebäudes für den Einbau eines Bandofens. Was die Stadträte dazu sagen.

In Adorf will der Lebensmittel-Hersteller Lebensgarten seinen Firmenstandort am Güterbahnhof ausbauen. Vorgesehen ist, anschließend an die bestehenden Gebäude in Richtung Markneukirchner Straße/B 283 eine etwa 2300 Quadratmeter große Halle für den Einbau eines Bandofens zu errichten. Mit dem Bauantrag hat sich der Technische Ausschuss des...
