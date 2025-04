Leckerbissen im Vogtland: Genuss für Gaumen und Ohren am Wochenende

In Plauen eröffnet der 29. Europäische Bauernmarkt, besondere Konzerte locken unter anderem in Bad Brambach, Markneukirchen und Klingenthal. In Oelsnitz findet ein Nachwuchs-Wettbewerb statt.

„Vogtlands kleine grüne Woche" startet: Am Samstag beginnt in der Veranstaltungshalle von Möbel-Biller in Plauen der 29. Europäische Bauernmarkt. Eine Woche lang geht es um regionale Spezialitäten von 65 Anbietern aus zwölf Ländern - zugleich wollen die Veranstalter vermehrt touristische Akzente setzen. Das Motto 2025 lautet...