Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Margit Seifert geht nach 45 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand.
Margit Seifert geht nach 45 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand. Bild: Eckhard Sommer
Margit Seifert geht nach 45 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand.
Margit Seifert geht nach 45 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
„Lehrerin war für mich ein Wunschberuf“: Vogtländerin nimmt nach 45 Jahren Abschied
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Margit Seifert arbeitete 45 Jahre als Lehrerin und wurde jetzt vom Lehrerkollegium der Grundschule Adorf in den Ruhestand verabschiedet.

Emotionaler Tag an der Grundschule Adorf kurz vor den Herbstferien: Lehrerin Margit Seifert wurde in den Ruhestand verabschiedet. 45 Jahre war sie im Schuldienst tätig. Jetzt beginnt für die 65-Jährige ein neuer Lebensabschnitt. Doch zuvor wurde auch zurückgeschaut.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
17.09.2025
3 min.
Bahnhof Adorf nun Teil der touristischen Dampfbahn-Route Sachsen
Heiko Schmidt, Rico Schmidt, Christian Sacher und Maik Pester (von links) an der Stationstafel.
Der Bahnhof in Adorf gehört jetzt zur Dampfbahn-Route Sachsen. Damit reiht er sich in ein Netzwerk von einzigartigen Eisenbahn-Attraktionen ein. Ein Stationsschild weist darauf hin.
Christian Schubert
14.09.2025
4 min.
In Adorf ziehen alle an einem Strang: Truckerziehen ein Höhepunkt beim Stadtfest
Kraftübung für die Teams, Gaudi für die Schaulustigen war das Truckziehen, bei dem sich alle ins Zeug legten.
Unter dem Motto „Alle ziehen an einem Strang“ wurde am Samstag in Adorf das Stadt- und Gewerbefest gefeiert. Musik und Spaß waren die Trumpfkarten.
Eckhard Sommer
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel