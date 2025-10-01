„Lehrerin war für mich ein Wunschberuf“: Vogtländerin nimmt nach 45 Jahren Abschied

Margit Seifert arbeitete 45 Jahre als Lehrerin und wurde jetzt vom Lehrerkollegium der Grundschule Adorf in den Ruhestand verabschiedet.

Emotionaler Tag an der Grundschule Adorf kurz vor den Herbstferien: Lehrerin Margit Seifert wurde in den Ruhestand verabschiedet. 45 Jahre war sie im Schuldienst tätig. Jetzt beginnt für die 65-Jährige ein neuer Lebensabschnitt. Doch zuvor wurde auch zurückgeschaut.