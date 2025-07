Lernen beim Chillen: Studentin organisiert erstes eigenes Event in Bad Elster

Ein Lounge-Event in der Kunstwandelhalle bot für die Elsteraner und ihre Gäste zum Sommerferien-Beginn einen Abend in entspannter Runde. Wird es wiederholt? Organisatorin Stephanie Wießner klärt auf.

Ein offener Abend mit Musik und Getränken - ein Angebot für Begegnungen und zum Entspannen, das war das Ziel von Stephanie Wießner. Sie organisierte am vergangenen Samstagabend unter dem Motto „Sommer Chill“ ein Lounge-Event in der Kunstwandelhalle in Bad Elster - zum ersten Mal.