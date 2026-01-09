Lesestoff für kalte Tage: Das sind lokale Bestseller im Vogtland

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Buchtipps von Kathrin Jakob: „Zurück ins Leben“, Trilogie über die Plauener Spitzenfabrikation und „Das Haus der Perlen“.
Buchtipps von Kathrin Jakob: „Zurück ins Leben“, Trilogie über die Plauener Spitzenfabrikation und „Das Haus der Perlen“. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Thomas Seltmann, Pfarrer im Ruhestand aus Triebel, schnitzt gern und hat ein Buch geschrieben. Das heißt „Zurück ins Leben“. Es soll Kranken Mut machen und Hoffnung geben.
Thomas Seltmann, Pfarrer im Ruhestand aus Triebel, schnitzt gern und hat ein Buch geschrieben. Das heißt „Zurück ins Leben“. Es soll Kranken Mut machen und Hoffnung geben. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die Bücher regionaler Autoren füllen in den vogtländischen Buchhandlungen mehrere Regale - so auch im Laden von Kathrin Jakob am Oelsnitzer Markt.
Die Bücher regionaler Autoren füllen in den vogtländischen Buchhandlungen mehrere Regale - so auch im Laden von Kathrin Jakob am Oelsnitzer Markt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Buchtipps von Kathrin Jakob: „Zurück ins Leben“, Trilogie über die Plauener Spitzenfabrikation und „Das Haus der Perlen“.
Buchtipps von Kathrin Jakob: „Zurück ins Leben“, Trilogie über die Plauener Spitzenfabrikation und „Das Haus der Perlen“. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Thomas Seltmann, Pfarrer im Ruhestand aus Triebel, schnitzt gern und hat ein Buch geschrieben. Das heißt „Zurück ins Leben“. Es soll Kranken Mut machen und Hoffnung geben.
Thomas Seltmann, Pfarrer im Ruhestand aus Triebel, schnitzt gern und hat ein Buch geschrieben. Das heißt „Zurück ins Leben“. Es soll Kranken Mut machen und Hoffnung geben. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die Bücher regionaler Autoren füllen in den vogtländischen Buchhandlungen mehrere Regale - so auch im Laden von Kathrin Jakob am Oelsnitzer Markt.
Die Bücher regionaler Autoren füllen in den vogtländischen Buchhandlungen mehrere Regale - so auch im Laden von Kathrin Jakob am Oelsnitzer Markt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Lesestoff für kalte Tage: Das sind lokale Bestseller im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn der Frost knackt, machen es sich die Vogtländer oft im Sessel mit einem guten Buch gemütlich. Gern gelesen werden auch die Werke regionaler Autoren - vom Mundartbuch bis zum Roman. Was die Oelsnitzer Buchhändlerin Kathrin Jakob empfiehlt.

„Es gibt ein paar Dauerbrenner, wenn es um Bücher regionaler Autoren geht“, sagt Kathrin Jakob von der Buchhandlung auf dem Oelsnitzer Markt. Darunter sind mit „Plauen im Bombenkrieg 1944/45“ von Gerd Naumann und Wolfgang Seffners „Rittergüter im Vogtland“ zwei Bücher mit geschichtlichem Inhalt. „Vogtländische Tracht gestern und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
4 min.
Oelsnitzer Buchhandlung vor dem Aus: Inhaberin will kämpfen
Kathrin Jakob führt seit fast 21 Jahren eine Buchhandlung in Oelsnitz. Sie ist eine zentrale Anlauf- und Kommunikationsstelle in der Innenstadt.
Findet sich keine Lösung, ist das Traditionsgeschäft zum 31. März 2026 zu. Eine von der Buchhändlerin erdachte Variante mit der Stadt scheiterte. Eine große Bürger-Aktion gibt ihr Kraft.
Ronny Hager
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
21.10.2025
3 min.
Für Oelsnitzer Buchhandlung: Demo und mehr als 1000 Unterschriften
170 Kinder aus zwei Oelsnitzer Grundschulen demonstrierten am Dienstag auf dem Markt.
Die von Eltern angeschobene Aktion ist auf große Resonanz gestoßen. Das galt auch mit 170 Kindern zur Übergabe der Willensbekundung für eine lebendige Innenstadt am Dienstagmittag auf dem Marktplatz.
Ronny Hager
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
20:09 Uhr
2 min.
Weitere Proteste in iranischen Millionenmetropolen
Bereits am Donnerstag war es in der Hauptstadt des Irans zu massiven Protesten gegen die Staatsführung gekommen.
Den zweiten Tag in Folge gehen in den beiden größten Städten Irans Menschen auf die Straßen. Wegen der landesweiten Internetsperre ist vieles unklar.
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel