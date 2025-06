Letzter Bauabschnitt an Klingenthaler Langzeitbaustelle startet

Die Arbeiten zwischen Grenzübergang und Goethestraße sollen am Montag beginnen.

Bei der Klingenthaler Langzeitbaustelle Staffelweg beginnen am Montag die Arbeiten am letzten Bauabschnitt. Gebaut wird unter Vollsperrung die Grenzstraße zwischen Grenzübergang und Goethestraße. Darüber informiert Bauamtsleiter Andreas Günnel. Wie bereits am Staffelweg erneuert auch der Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland wieder seine...